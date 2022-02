Equipamentos com wi-fi 6 ganham destaque nas empresas

De tempos em tempos é necessário que os ambientes corporativos passem por processos de modernização e um dos pontos importantes a ser considerado é a reestruturação de rede para que ela seja compatível com equipamentos cada vez mais tecnológicos. Nessas situações, as soluções com wi-fi 6, a nova geração de conexão de internet sem fio, costumam ser consideradas porque contribuem para o aumento da capacidade de processamento e velocidade na transferência de dados, além de suportarem um maior volume de equipamentos trabalhando simultaneamente, economizarem energia e serem mais seguras.

O wi-fi 6 também facilita o gerenciamento na nuvem, dessa forma é possível configurar e combater possíveis falhas remotamente. Diogo Nakazawa, gerente de produtos de SMB da Zyxel Brasil, explica que antes desta tecnologia os switches eram fast ou gigabit, mas que agora, para suportar velocidades maiores e não ficar limitado a 1Gb, o profissional deve ter em mente a troca dos switches para os de 2,5GHz, 5GHz e até 10GHz, como o recém-lançado XS1930 da Zyxel.

“Vale ressaltar também que os dispositivos que se conectarão à esta rede precisam ser compatíveis com wi-fi 6, assim como acontece com o 5G. Ou seja, notebooks, celulares e demais equipamentos precisam ser compatíveis com ele”, complementa o especialista.

Um ponto positivo é que o wi-fi 6 prestará suporte para o wifi4 (n) e para o wifi5 (AC), o que significa dizer que a empresa pode atualizar os seus equipamentos aos poucos para que usufruam de uma melhor experiência com a nova geração de conexão de internet.

Para saber mais sobre os produtos Zyxel disponíveis no Brasil, acesse: www.zyxel.com.br