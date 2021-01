EPTV vira EP em movimento para mais mídias

As Empresas Pioneiras anuncia neste mês de janeiro seu novo posicionamento de marca e lançam campanha institucional que reforça sua atuação como Grupo EP, englobando todas as áreas de atividade do grupo fundado há 41 anos em Campinas, interior de São Paulo, e que vem agregando novas empresas. Com atuação no interior paulista, nas regiões de Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP) e São Carlos (SP – Central), no Sul do estado de Minas Gerais e participação societária na Rede Bahia, o Grupo EP dá mais um passo para a consolidação da marca conhecida pelo desempenho no segmento de TV aberta (EPTV – afiliada Rede Globo).

Há dois anos, o Grupo EP realizou um processo de integração das áreas de negócios, unificando o atendimento e as soluções de comunicação dos veículos de TV aberta (4 emissoras EPTV – afiliadas Rede Globo), rádios (CBN e Jovem Pan), internet (Sites Globo e ACidade ON) e eventos (OA Eventos). Agora, nesta nova conjuntura, o Grupo EP anuncia a EP Ventures como parte do grupo, braço de investimentos digitais e de tecnologia que vai buscar no mercado soluções para aprimorar ainda mais a atuação e eficiência da empresa. O Grupo EP engloba também outros setores de atividades: a EP Agro, com a empresa centenária do setor sucroalcooleiro Ester Agroindustrial, e o EP Instituto, que promove ações de responsabilidade social há 19 anos.

O diretor de Relações Institucionais do Grupo EP, Paulo Brasileiro, ressalta que ao longo de décadas, o conjunto de empresas da família Coutinho Nogueira vem atuando para posicionar institucionalmente o Grupo EP como uma empresa de marca e cultura únicas, com equipes preparadas para atender da melhor maneira o público e os clientes. “A nova marca pretende transmitir a unidade dos diferentes setores em que estamos inseridos e um melhor atendimento à demanda de cada um dos nossos públicos. Nossos negócios de mídia (televisão, rádio, websites e eventos), assim como o braço de investimentos digitais e agronegócio, passam a fazer parte de um único grupo de empresas, com cultura e marca únicas. Nossos parceiros e públicos podem esperar a continuidade do nosso trabalho de 41 anos, agora de maneira mais integrada e atualizada”.

O novo posicionamento está sendo divulgado durante a programação dos veículos de comunicação do Grupo EP com a campanha institucional e slogan “Credibilidade é tudo”. Confira vídeo. A campanha reforça a prestação de serviços e participação do Grupo EP no dia a dia das pessoas e sua credibilidade perante os públicos, construindo uma sociedade onde todos têm espaço e voz na programação dos veículos de comunicação do grupo.

A marca mantém a identidade visual das Empresas Pioneiras, com a predominância da cor azul e destaque na palavra EP. “O projeto de criação desta marca única é um desejo antigo da empresa e que vem sendo desenvolvido há pelo menos dois anos. Com a criação do Grupo EP, estamos muito satisfeitos com mais este avanço”, finaliza Paulo Brasileiro.