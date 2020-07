Enxuto abre unidade em condomínio

quadrados, que em 1977 ganhou a sede própria de 800 metros quadrados. O grande marco da empresa ocorreu em 1990 com a inauguração do primeiro hipermercado, também em Campinas, com área total de 17 mil metros quadrados e 320 colaboradores.

SOBRE O ENXUTO:

A história da rede Enxuto teve início com o empreendedor, João Batista Gonçalves, em 1963. Ao chegar a Campinas, Gonçalves decidiu revender arroz, que ele comprava a granel, ensacado como “Arroz Enxuto”. Com o sucesso de vendas do produto, abriu um pequeno comércio, que vendia cerca de 100 produtos “secos e molhados”. Em seis anos, o pequeno negócio se tornou um supermercado e mais de 50 anos depois, uma empresa e marca consolidada na rede varejista do interior de São Paulo, ocupando em 2018 a 27ª posição no ranking de supermercados do estado e o 74ª lugar no ranking Abras.

SERVIÇO – Av. Dr. Theodureto de Almeida Camargo, 78 – Campinas –SP

Horário de funcionamento: segunda a sábado das 8h às 21h

Site: www.enxuto.com.br

SERVIÇO – INAUGURAÇÃO DIA 24 DE JULHO

Condomínio Torres de Bonfim – Campinas