Entronização. Quadro de Omar vai pra galeria de prefeitos

Aconteceu na tarde desta terça-feira a cerimônia de entronização do quadro do prefeito Omar Najar (MDB) na galeria de prefeitos da Prefeitura Municipal. O quadro de Omar foi pendurado ao lado do quadro do pai, Abdo Najar, prefeito de Americana de 1969 a 1973.

Na cerimônia, a filha de Omar, a presidente do Fundo de Solidariedade, Maine Najar, fez um discurso emocionado da trajetória do pai à frente do poder executivo. Assista:

Histórico

Omar Najar, nascido em Americana no dia 13 de agosto de 1947, é filho de Abdo Najar, que foi prefeito de Americana, de 1969 a 1973, e Maria Nura Najar. Em 1973, casou-se com Aline Bruno Faraone Najar, com quem teve quatro filhos: Abdo, Maine, Taine e Tatiane.

Foi eleito prefeito de Americana nas eleições suplementares realizadas no ano de 2014, recebendo 91.266 votos, o que correspondeu a 75,5% dos votos válidos. Omar Najar assumiu seu primeiro mandato no dia 9 de janeiro de 2015.

Reeleito nas eleições de 2016, Omar teve 84.879 votos, o que representou 72,71% dos votos válidos. Ele assumiu o mandato no dia 1º de janeiro de 2017 e termina no próximo dia 31 de dezembro de 2020.