Entrevista EXCLUSIVA. Ministro fala ao NM do ‘gabinete itinerante’, Enem e pandemia

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, esteve em Nova Odessa, na tarde deste sábado, para um encontro com prefeitos. Milton foi recebido por aproximadamente 70 chefes municipais para ouvir demandas das pequenas e médias cidades.

No final do encontro, Milton concedeu uma entrevista exclusiva ao NM e falou da “missão” dada a ele pelo presidente Jair Bolsonaro de escutar os prefeitos ‘in loco’, do pensamento do governo em relação ao Enem e sobre um possível revés no cenário da pandemia com a variante Delta. Assista:

