Entidades pedem cassação do vereador Felipe Corá

Uma denúncia de quebra de decoro parlamentar foi protocolada nesta quarta-feira, na Câmara de Santa Bárbara, pedindo a cassação do vereador Felipe Corá (Patriota). O pedido de abertura de uma Comissão Processante é apoiado por pelo menos 19 entidades e assinado por 30 pessoas, entre os representantes das entidades e civis.

O pedido de cassação de Corá é decorrente das falas do vereador sobre o feriado da Consciência Negra em novembro passado. Na ocasião, o parlamentar afirmou que o feriado seria “o dia da hipocrisia, do vitimismo e da divisão racial”. Ainda, Corá afirmou que acredita na “competência e no mérito das pessoas, no caráter” e que não existe distinção de cor. “Nós somos todos iguais”, comentou.

Os grupos já haviam se pronunciado formalmente após as falas do vereador, mas não havia pedido de cassação ou de investigação, o que agora foi concretizado.

Nesta quarta, após os grupos entregarem o pedido ao presidente da Casa, Joel do Gás (PV), Felipe usou seu tempo na palavra livre para se posicionar.

“Tenho certeza que os vereadores dessa casa não farão coro para um grupo antidemocrático. Agora ser contra o feriado é ser racista, defender a Princesa Isabel é ser racista, dizer que as pessoas usam os negros como massa de manobra, é ser racista. Lugar de negro é onde ele quiser estar, porque somos todos iguais”, disse Corá.

O vereador ainda falou sobre a possibilidade de deixar o cargo. “Quem me colocou aqui foi Deus, e só Deus me tira daqui. Já dei palanque demais pra essa raça”, finalizou.

CASSAÇÃO. O pedido agora segue para a procuradoria da Câmara Municipal para avaliação. O documento, então, segue para votação em plenário para a abertura ou não da Comissão Processante. Caso a abertura da investigação seja aprovada pelos vereadores, uma comissão será formada para o seguimento dos trabalhos até que se tenha o relatório final. O relatório deve indicar o prosseguimento do pedido de cassação ou o arquivamento da questão, o que também deve passar – novamente – pela votação dos vereadores.