Entidade de Santa Bárbara recebe doações no Dia de Doar

O SSPC (Serviço Social em Promoção à Cidadania) Imaculada Conceição, em Santa Bárbara D’Oeste, vai participar do movimento nacional e mundial Dia de Doar na próxima terça-feira, 1 de dezembro.

A entidade, que fica na Rua João Eduardo Macknight, 535, Parque Zabani, vai aceitar doações em dinheiro e gêneros alimentícios não perecíveis, exceto sal e açúcar, e brinquedos em bom estado de conservação.

Os recursos financeiros serão usados na manutenção da entidade. Os mantimentos e os brinquedos serão entregues em dezembro a cerca de 100 famílias e imigrantes bolivianos e haitianos em situação de vulnerabilidade social na região no Zabani, Jardim da Conquista e Santa Fé.

A entidade atua há 17 anos. Desenvolve projetos sociais, educacionais e esportivos em uma das regiões mais carentes de Santa Bárbara. Realiza cursos de artesanato, corte e costura, dança e atividades esportivas.

Em 2012, a partir de relatos de mulheres, começou o serviço de acolhimento de mulheres em situação de violência doméstica, previsto na Lei Maria da Penha 11.340/06. A intenção é acolher e prestar atendimento humanizado às mulheres em situação de risco iminente de morte.

Assim nasceu a Casa Abrigo Recanto Vida. Nesse lar provisório, as mulheres passam a entender a problemática da violência doméstica, todos os tipos de violência (física, patrimonial, psicológica, sexual) e a buscar seus direitos.

Presta orientação psicológica, social e jurídica às mulheres em situação de violência. Além de oferecer abrigo e alimentação, desenvolve ações para fortalecer sua auto estima, para que voltem a estudar e se qualifiquem para ser inseridas no mercado de trabalho. E, assim, criar seus filhos com dignidade e longe de agressões.

Desde novembro de 2012, a Casa Abrigo tem empoderado as mulheres para interromperem o círculo vicioso da violência doméstica, que tantos traumas causam às vítimas e seus filhos. Também apoia a mulheres que não precisam de abrigamento, mas que necessitam de orientações em geral.

Em razão da pandemia, neste ano, a entidade não realizará eventos presenciais no Dia de Doar, para evitar aglomerações.

O presidente do Sspcic, Luiz Roberto Gatto, pediu para que as pessoas sejam solidárias para a entidade manter as contas em dia. “As pessoas têm aqui o Serviço Social em Promoção à Cidadania como uma referência, onde vem pegar orientação, saber das coisas e até mesmo ajuda na questão de formação e às vezes na questão de alimentação. Cumpre uma função social, promove a pessoa”, afirmou o presidente.

DIA DE DOAR

Mobilizar o Brasil para ter um país mais generoso e solidário, fortalecendo o hábito de doar como parte do cotidiano das pessoas. Esse é o objetivo principal do Dia de Doar, que será realizado em 1 de dezembro, em um ano marcado pela pandemia do Coronavírus.

Em 1 de dezembro o Dia de Doar estimulará milhões de pessoas em todo o país a realizarem ações de generosidade, inspirando outras pessoas a fazerem o mesmo, em um grande onda de solidariedade e doação.

​Desde 2013 o Brasil participa do Dia de Doar, que começou um ano antes nos Estados Unidos, criado pela organização nova-iorquina 92Y.

Atualmente a campanha é mundial e conta com a participação oficial de 72 países. O #GivingTuesday (terça-feira de doação), como é conhecida a data, é promovido sempre na primeira terça-feira depois do Thanksgiving (Dia de Ação de Graças), seguindo as datas comerciais já famosas como Black Friday e Cyber Monday.

PARTICIPAÇÃO

O Dia de Doar é realizado pelo Movimento por uma Cultura de Doação, rede formada por pessoas e organizações que se articulam voluntariamente no propósito de enraizar a doação como parte da cultura brasileira.

A Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR) é organizadora do Dia de Doar e representante oficial da data no Brasil. A mobilização, este ano, conta com a parceria estratégica da Fundação José Luiz Egydio Setúbal, Instituto Mol, Movimento Bem Maior e Umbigo do Mundo.

Serviço:

Doações para:

Serviço Social em Prom a Cid Imaculada

CNPJ: 05.871.848/0001-00

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 2884

Conta: 462-3

​Mais informações em: https://www.diadedoar.org.br/