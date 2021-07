Entidade de Santa Bárbara realiza sorteio de “kit churrasco do papai”

O Sspcic (Serviço Social em Promoção à Cidadania Imaculada Conceição) fará o sorteio do Kit Churrasco do Papai no próximo dia 7 de agosto, às 9h, pelo Facebook da entidade (Sspcic Imaculada).

A intenção com a venda dos cupons é angariar recursos para ajudar na manutenção da entidade, que acolhe e ampara as famílias em situação de vulnerabilidade social no Parque Zabani, Nova Conquista e Santa Fé, em Santa Bárbara d´Oeste. Também ajuda na manutenção da Casa Abrigo Recanto Vida, que acolhe e transforma a vida das mulheres vítimas de violência doméstica.

O presidente da entidade, José Roberto Gatto, informou que os recursos obtidos com a venda dos cupons a R$ 10 a unidade ajudarão no pagamento das despesas fixas da entidade, como água, energia, telefone e internet. Além disso, em razão da pandemia do novo coronavírus, a entidade está impedida de realizar eventos com participação de público, por causa das restrições impostas pelo Plano São Paulo.

As pessoas que adquirirem o cupom vão concorrer ao sorteio do kit que contém seis quilos de carne (bovina, suína, asinha de frango e linguiça), farofa, carvão, Coca Cola, uma caixa de cerveja em lata e um litro de vinho.

Em atividade desde 2003, o Sspcic realiza cursos de qualificação profissional para inserção das pessoas no mercado de trabalho e atividades esportivas e culturais para crianças e jovens da região do Parque Zabani. A entidade também ajuda na manutenção da Casa Abrigo Recanto Vida, que acolhe e transforma a vida das mulheres vítimas de violência doméstica.

Serviço:

Sspcic

Rua João Eduardo Macknight, 535, Parque Zabani, Santa Bárbara d´Oeste.

Telefone (19) 3457.8478