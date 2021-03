Entenda mais sobre concurso militar, por Leonardo Chucrute

Para muitos estudantes, passar em concurso militar é um sonho. Outras pessoas pouco conhecem as vantagens que seguir a carreira militar pode implicar. Mas é importante, antes de tudo, ter foco, determinação e ficar atento em qual é a idade mínima e máxima para cada exame. Por exemplo, quando for realizar a matrícula, você deve fazer a prova com a idade, até um ano a menos, para ter a idade máxima e mínima. O Exército e Aeronáutica usam como referência a data de 31 de dezembro, na marinha é 1º de janeiro.

Quem tem como objetivo seguir carreira na aeronáutica, uma ótima opção é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAr). Nesse caso, o candidato deve ter, no ano da matrícula, no mínimo, 14 anos e, no máximo, 18. A Academia da Força Aérea (AFA) o mínimo no ano da matrícula é de 17 anos e máximo é 22. Já a Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR) e Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica (EAGS) o mínimo no ano da matrícula é de 17 anos e máximo é 24.

Para quem se prepara de olho no Exército, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) tem como idade mínima 17 e máxima 22. Na Escola de Sargento das Armas (ESA) é preciso ter entre 17 e 24 ao realizar a matrícula. Na ESA-Música e Enfermagem, o candidato deve estar entre 17 e 26 anos.

Para quem quer integrar o quadro da marinha, o Colégio Naval tem como idade mínima 15 anos e máxima de 17. Já a Escola naval é entre 18 e 22. Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM), de 18 a 24. No Colégio de Aplicação da Marinha, de 19 até 26 anos. E Aprendiz de Marinheiro (FAM ou FUZ) de 19 a 22 anos.

Para garantir um bom desempenho, é essencial conhecer bem o edital. A prova militar é famosa por ser “conteudista”. Por exemplo, para oficiais, cobra-se muito matemática, português, física e inglês, como são os casos da Academia da Força Aérea (AFA) e da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM).

A Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) também cobra essas disciplinas, além de história, geografia, química e literatura. No caso dos sargentos, tem a Escola de Sargentos das Armas (EsSA) e a Escola de Especialistas de Aeronáutica (EAAR), que são conhecidas por ter um conteúdo bem abrangente. Lembre-se que não adianta ficar focando em vários concursos. No máximo, faça um ou dois que tenham a mesma característica. Foque no seu concurso, no seu desejo, prepare-se com antecedência e seja muito feliz seguindo o seu sonho de carreira.

*Leonardo Chucrute é diretor-geral do Colégio e Curso Progressão, Professor de matemática, ex-cadete da AFA e autor de livros didáticos.