Ensino superior cresce mesmo com pandemia

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta sexta-feira (18) os resultados do Censo da Educação Superior 2020. Nesta edição do Censo, o Inep coletou informações relevantes sobre os desafios que as instituições e os alunos enfrentaram com a pandemia de covid-19.

De acordo com o levantamento, o ensino superior manteve o crescimento mesmo com a crise sanitária, e os cursos a distância receberam mais matrículas do que os presenciais. A seguir, você confere o resultado do Censo da Educação Superior 2020.

Número de alunos matriculados no ensino superior

Segundo o Censo, 3,7 milhões de estudantes ingressaram em uma graduação em 2020. Além disso, o levantamento constatou 8,6 milhões de matrículas no ensino superior, sendo que 1,2 milhão se refere às matrículas de alunos que estão terminando o curso.

Número de instituições de ensino superior

O levantamento feito pelo Inep revelou que no Brasil há 2.457 instituições de educação superior, sendo 2.153 (87,6%) privadas e 304 (12,4%), públicas. De acordo com os dados da pesquisa, as instituições tiveram 3,2 milhões de ingressantes.

Número de vagas

Em 2020, a oferta de ingresso no ensino superior aumentou. Ao todo, foram disponibilizadas 19,6 milhões de vagas, sendo que 18,7 milhões (95,6%) foram na rede privada.

Em relação a 2019, a oferta de cursos a distância ultrapassou 30%. Já nos cursos presenciais, o aumento representou 1,3%.

Ensino a distância

Pela primeira vez, o número de alunos ingressantes nos cursos de graduação EaD ultrapassou o total de ingressantes em cursos presenciais, considerando as matrículas nas instituições públicas e privadas. Segundo o Censo, mais de 2 milhões (53,4%) de estudantes optaram pelo curso a distância e 1,7 milhão (46,6%), pelo presencial.

Conheça o Censo da Educação Superior

O Censo da Educação Superior é realizado anualmente para levantar dados sobre as instituições de ensino superior do país. Além disso, é essa pesquisa que dá suporte para a avaliação dos indicadores de qualidade dos cursos de graduação, como o Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC).