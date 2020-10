Enquetes ajudam ver ‘engajamento’ e força de vereador

Algumas enquetes ajudam as campanhas a nortear movimentos, engajamento e a força de candidatos a vereador. Chegou ao NM uma enquete quase ‘zerada’ que poderá ajudar as campanhas e empolgar candidatos nesta reta final de vereador. Com números ainda baixos e com método até simples de votar, vão abaixo os links para votação.

O eleitor pode votar para prefeito e para vereador. Santa Bárbara não consta da enquete.

PARA VOTAR NOS CANDIDATOS DE AMERICANA AQUI

PARA VOTAR NOS CANDIDATOS DE NOVA ODESSA AQUI