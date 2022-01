Engenheiro de Nova Odessa ganha carrão do Tivoli

O ano de 2022 começou muito bem para o engenheiro civil Carlos Toshihiro Hirai, de 57 anos, morador de Nova Odessa. É que ele foi o sortudo que ganhou o Peugeot Allure 2008 zero quilômetro sorteado pelo Tivoli Shopping em sua campanha promocional de final de ano.

Milhares de pessoas, que fizeram suas compras nas lojas do empreendimento, concorreram ao prêmio, que foi muito desejado. No total 51.249 cupons participaram do sorteio.

Hirai participou da campanha com 7 cupons, adquiridos em diversas compras feitas no shopping. “Sou cliente assíduo do Tivoli há muitos anos. É um lugar que faz parte da minha vida, frequento desde que inaugurou. E sempre participo das campanhas e promoções que realizam”, comenta.

Mas esta foi a primeira vez que ele faturou um prêmio em sorteio. “Estou sempre tentando, mas não sou muito sortudo não. Já até ganhei alguma coisa em bingo de igreja, mas nada dessa magnitude. Esta foi a primeira vez que ganhei algo assim, de valor. O carro é um super prêmio. Estou muito feliz!”, conta ele.

Incialmente, Hirai não acreditou que realmente tinha ganhado o carro. “Me ligaram para me dar a notícia, mas achei que era trote. Desconfiei bastante. Só acreditei quando a pessoa que falava comigo disse todos os meus dados pessoais. Foi muito emocionante!”, lembra. “Posso dizer que o ano começou muito bem para mim. Com um carrão novo e, principalmente, com saúde”, conclui ele, animado.

A campanha promocional realizada pelo Tivoli Shopping ocorreu do dia 6 de novembro de 2021 ao dia 2 de janeiro de 2022. O sorteio foi realizado nesta terça-feira (04), às 15h, e foi divulgado ao vivo nas redes sociais do empreendimento. O tabelião Roberto Bordin e a escrevente Mariana Princys, ambos do 1° Cartório de Santa Bárbara d’Oeste, acompanharam todo o procedimento da realização do sorteio.

A cada R$ 200 em compras, o consumidor tinha direito a um cupom para concorrer ao carro zero quilômetro.

Desta vez, a promoção foi online, porém com impressão de cupons. Ou seja, o cliente fazia seu cadastro online, através de um site e, posteriormente, deveria realizar a impressão dos cupons e depositar na urna. Tudo era feito de maneira simples, em um terminal de autoatendimento instalado no shopping.