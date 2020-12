Engavetamento ‘pesado’ na Anhanguera em Sumaré

Um engavetamento ‘pesado’ movimentou os bombeiros e travou o trânsito na rodovia Anhanguera no começo da noite desta terça-feira em Sumaré sentido interior. O acidente aconteceu na altura do km 108 por volta das 18:35h. Foram usadas no resgate 8 viaturas do Corpo de Bombeiros, incluindo viaturas de Campinas; 2 viaturas da polícia rodoviária e 2 viaturas da CCR/Autoban.

Bombeiros: 22 militares

Vítimas: 1 vítima grave e 1 vítima leve (ambos masculino adulto)

Oito carros e dois caminhões estiveram envolvidos no acidente. Segundo informações um dos caminhões perdeu controle colidindo com os demais veículos.

Ao chegar no local do fato, a equipe da CCR juntamente com um bombeiro militar lotado em Americana, que vinha da ESB (escola superior de bombeiros), já estavam desencarcerando duas vítimas do veículo, foi utilizado “método start” para triagem em ocorrência de múltiplas vítimas, onde foi constatado apenas as duas vítimas, mesmo com a quantidade de veículos envolvidos.

As vítimas, uma delas possuía fraturas em membros inferiores, sendo socorridas pelas URs de Campinas, a vítima grave para o PS PUC e a outra para o PS Padre Anchieta