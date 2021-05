Encontro de Lula e FHC gera reação de Bolsonaro

Os ex-presidentes FHC e Lula se reuniram no apartamento do ex-ministro Nelson Jobim. Os dois já vinham trocando elogios pela imprensa e disseram que votariam um no outro contra o presidente Jair Bolsonaro.

Lula postou a foto com a seguinte frase: “A convite do ex-ministro Nelson Jobim, o ex-presidente Lula e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se reuniram para um almoço com muita democracia no cardápio.”

Em um evento no Maranhão, Bolsonaro disse já haver uma chapa formada para as eleições presidenciais do ano que vem. A declaração aconteceu pouco depois da divulgação de uma foto dos ex-presidentes Lula e FHC juntos.