Encontrado corpo de rapaz que se afogou na lagoa

As buscas ao jovem de 19 anos, que desapareceu após entrar em uma lagoa no Jardim Dall’Orto, em Sumaré no fim da tarde deste domingo (17) chegaram ao fim, durante a retomada das buscas no local. Equipes do Corpo de Bombeiros localizaram o corpo de Mateus Pereira, 19. Ele sumiu depois de mergulhar em uma lagoa no jardim Dall’Orto. De acordo com o corpo de bombeiros de Sumaré, o incidente teria ocorrido por volta das 17h30 em uma lagoa, que fica dentro de um parque ‘Bosque do Bem’, na rua Piracanjuba, as margens da Rodovia Anhanguera.