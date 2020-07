Encontrada moto de desaparecido desde fevereiro

Uma moto que estava abandonada encontrada esta sexta-feira pertencia a um homem que estava desaparecido desde fevereiro. A equipe da Gama- Guarda Municipal de Americana- esteve no local onde a moto foi encontrada para novas investigações. Jair Sales de Oliveira está desaparecido desde fevereiro.

Os agentes foram até o trecho da rua Rio Claro e av Campos do Jordão, no parque Novo Mundo no final da manhã para novas buscas.

Após tomar conhecimento de que uma motocicleta em estado de abandono havia sido localizada por uma equipe de Romu noturna, era sabido que a referida motocicleta era de propriedade de um homem que está desaparecido desde o mês de fevereiro.

Diante dos fatos, inserido na patrulha o K9 Hércules e procedimentos de buscas foram realizados na região de mata e estrada férrea desativada na região de chácaras dos “Pontellos”. Durante o procedimento investigativo do k9, houve interesse pelo cão, uma indicação em um par de tênis entre outros tênis.

Recolhido o objeto e apresentado na sede da DIG, deliberando autoridade policial pela respectiva apreensão. A princípio, familiares não reconheceram o objeto como sendo da pessoa desaparecida. Até a presente data, indivíduo continua desaparecido.