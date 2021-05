Encheu o tanque, pagou R$ 50 e saiu vazado

Imagem ilustrativa

Um homem foi ao posto de gasolina, encheu o tanque do carro e saiu sem pagar na manhã desta quarta-feira (5) em Americana. De acordo com o boletim de ocorrência, pouco depois das 6h da manhã o homem foi com a Renault Duster preto com placas de Americana ao posto de combustíveis da Avenida Carmine Feola e parou em uma das bombas.

Ao chegar no veículo, o frentista foi informado pelo condutor do veículo, para que o completasse o tanque com etanol, ao confirmar se realmente era para encher o tanque, o motorista não respondeu. Ao terminar o abastecimento, o motorista entregou ao frentista uma nota de R$50, ao questionar sobre o restante do valor que ficou em R$172,30, o motorista apenas falou a frase, “De novo não, não vou pagar, se quiser anote a placa”, arrancando com o veículo.

A placa foi anotada e o funcionário se dirigiu até a Central de Polícia Judiciária de Americana, onde registrou um boletim de ocorrência de estelionato, o veículo que está em nome de uma mulher não foi localizado até o fechamento desta matéria.

Após policialpadrao.com.br