Enchentes. Insanos Moto Clube faz arrecadação

Enchentes na Região

Nós da Regional Campinas do Insanos Moto Clube nos sensibilizamos com a situação dos afetados pelas enchentes causadas pelo elevado volume de chuva que atingiu nosso estado e nossa região nos últimos dias.

Ao ver pessoas que tiveram suas casas invadidas pelas águas, perdendo tudo ou boa parte dos móveis, alimentos e roupas que tinham, decidimos promover arrecadações para ajudar as famílias afetadas pelas enchentes.

Por tanto gostaríamos de divulgar que neste proximo sabado dia 05/02, das 9:00 as 12:00, estaremos realizando um Drive Thru Solidário na Praça Central da cidade de Nova Odessa. E no dia 06/02, no mesmo horário, o Drive Thru Solidário estará acontecendo na Praça das Bandeiras em Sumaré.

Em breve divulgaremos mais ações para atender as famílias que estão passando por esta situação das enchentes e mais pessoas que necessitam de solidariedade.

O Insanos Moto Clube tem como lema “FAZER O BEM SEM OLHAR A QUEM” e a Regional Campinas está empenhada em mostrar que isso é mais do que um lema, é um estilo de vida, continuaremos rodando com nossas motos e levando ajuda para quem mais precisa.

PRAZER… INSANOS.