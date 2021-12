Enchente na Bahia. Governo federal nega ajuda humanitária argentina

O Governo federal negou autorização para ajuda humanitária argentina contra enchentes na Bahia. Segundo o G1, o Ministério das Relações Exteriores negou o pedido do governador da Bahia, Rui Costa, para autorização do envio de ajuda humanitária da Argentina às cidades afetadas pelas chuvas no estado.

De acordo com o comunicado, o governo afirma que os recursos pessoal e financeiro são suficientes para enfrentar a emergência. Os argentinos ofereceram envio imediato de profissionais especializados em água, saneamento, logística e apoio psicossocial para vítimas de desastres.