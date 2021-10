EMTU passa a ofertar ônibus de Santa Bárbara a Campinas

A partir deste sábado (16), a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) vai ampliar o atendimento em Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Linha 633, que passará dentro do município até o Rodoterminal Metropolitano, localizado às margens da SP-306. Essa era uma antiga reivindicação do vereador José Luis Fornasari, o Joi (PV), autor de moção de apelo aprovada em 2019, a qual destacava que Santa Bárbara d’Oeste, apesar de ser cidade integrante da RMC (Região Metropolitana de Campinas), era injustamente excluída da linha intermunicipal que ligava Campinas a Americana.

Em caráter experimental durante 30 dias, a EMTU terá 11 saídas de ônibus de Santa Bárbara d’Oeste até Campinas em dias úteis, sendo a primeira às 5h35, e a última às 20h10. De Campinas para Santa Bárbara também serão 11 saídas de ônibus, com início às 7h30, e última linha às 22h05. Aos sábados e domingos, serão sete linhas com horários entre 5h35 e 19h10 a partir do município barbarense. “Fico muito feliz com essa conquista”, afirmou Joi.

O parlamentar destacou que, com a inclusão do Município, idosos que precisavam buscar atendimento médico em Campinas e eram obrigados a sair de Santa Bárbara d’Oeste de madrugada, no transporte oferecido pela Secretaria de Saúde, terão mais uma opção de acesso àquela cidade. Ele lembra que pessoas com 65 anos ou mais podem obter transporte gratuito na EMTU. Para ter acesso a esse benefício basta se dirigir ao Rodoterminal Metropolitano, no Jardim Alfa, munido de documentos pessoais e comprovante de endereço. Não há necessidade de agendamento prévio nem limite de passageiros com gratuidade.