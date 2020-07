EMTU comemora o Dia Mundial do Rock com festival virtual

A EMTU/SP vai comemorar o Dia Mundial do Rock, em 13 de julho, com um festival virtual do gênero, o FestRock.

Quem quiser participar pode enviar sua música em vídeo a partir do dia 3 até 9 de julho para o endereço [email protected] O resultado será divulgado no dia 13.

As inscrições são gratuitas.

REGULAMENTO

INSCRIÇÕES

As inscrições são gratuitas. Basta encaminhar seu video para [email protected] até dia 9 de julho.

Cada participante poderá inscrever até duas músicas.

Aceitaremos somente músicas de conhecimento do público em geral (não autorais), gênero Rock and Roll, nacionais ou internacionais.

O vídeo deverá ter qualidade mínima de resolução (full HD 1920X1080) de imagem e som, com gravação horizontal.

As bandas poderão utilizar aplicativos que permitam aos integrantes gravar cada um na sua casa.

Músicas com baixa qualidade de áudio ou vídeo não serão avaliadas

Ao se inscrever, os participantes cedem à EMTU o direito de uso dos vídeos nas redes sociais. Cedem, ainda, o direito de divulgação de imagem e som de suas apresentações em veículos de comunicação e publicidade.

SELEÇÃO E APRESENTAÇÃO

Das músicas inscritas a comissão interna de seleção escolherá as melhores, entre os dias 9 e 10 de julho, para publicação dos vídeos nas mídias sociais da EMTU.

As músicas serão apresentadas nos canais oficiais da EMTU: Instagram e Twitter.

VOTAÇÃO

A votação será popular, realizada apenas no Instagram da EMTU irá até dia 13/07, às 12 horas.

No dia 13 de julho, às 18 horas, o campeão será anunciado no Instagram.

PREMIAÇÃO

A banda, duo ou músico campeão poderá gravar um vídeo apresentando cinco músicas. O material será publicado nas mídias da EMTU.

Após a pandemia e liberação para realização de eventos pelo Governo do Estado o campeão poderá se apresentar ao vivo no Programa Arte nos Terminais, em algum dos terminais Metropolitanos das Regiões de São Paulo, Campinas ou Baixada Santista a ser definido posteriormente.