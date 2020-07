EMTU abre votação para o concurso virtual do Dia Mundial do Rock

A EMTU recebeu vídeos de 28 bandas e roqueiros solo que estão participando do FestRock, um evento virtual para lembrar o Dia Mundial do Rock, 13 de julho. Os apaixonados por esse estilo musical podem votar na apresentação preferida com sua curtida nos vídeos que estão no perfil do Instagram @festrock_emtu. A votação vai até às 12h do dia 13/07.

Os cantores e bandas são das mais variadas tendências do rock como heavy metal, rock nacional, entre outros.

O campeão do festival virtual, com o vídeo mais curtido no @festrock_emtu, será anunciado às 18h da segunda-feira (13) e terá a chance de mostrar seu trabalho com cinco músicas que serão exibidas nas redes sociais da EMTU. No final da quarentena poderá se apresentar para o público no programa Arte nos Terminais.