Empurrou a mulher, que caiu e abriu a cabeça

Uma agressão grave a uma mulher foi registrada este final de semana em Americana. O agressor empurrou a mulher, que caiu e bateu a cabeça na soleira da porta. O homem foi preso no final da tarde de sábado (6) após agredir gravemente a esposa. A ocorrência foi registrada por volta das 17h, na vila Mathiesen. De acordo com a Polícia Militar (PM), os soldados Caio e Correa foram até a casa que fica na rua dos Bem-Te-VI para atender a ocorrência de desinteligência.

No local foi feito contato com a vítima, que relatou que seu marido durante uma discussão a empurrou e com isso bateu a cabeça na quina da porta da sala, gerando um corte profundo. O autor foi abordado e em sua camiseta tinha uma mancha de sangue na altura do peito. Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu preso.

A vítima foi levada até o Hospital Municipal de Americana e passou por atendimento médico.