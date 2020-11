Empréstimo consignado. Procon registra 60 denúncias em dois meses

O Procon de Americana registrou, de setembro a novembro de 2020, 60 reclamações referentes a empréstimos consignados fraudulentos. No início deste mês, a Fundação Procon já havia divulgado um aumento de 51,4% nas reclamações de consumidores em todo o Estado sobre empréstimos consignados liberados sem autorização, comparando os dados de 2020 (2.445 reclamações) com os de 2019 (1.610 reclamações).

Segundo o secretário municipal de Negócios Jurídicos, Alex Niuri Silveira Silva, as reclamações em Americana são principalmente com relação ao Banco Ficsa. “Estamos alertando especialmente os aposentados que fiquem atentos e verifiquem a existência de fraude. Existem medidas que devem ser tomadas caso percebam a efetivação de empréstimos consignados no benefício recebido do INSS”, explicou.

Seguem as orientações do Procon:

O beneficiário do INSS (aposentado) deve fazer seu cadastro junto ao MEU INSS , gerar uma senha e consultar seu extrato de benefício e de empréstimos consignados para verificar se foi realizado algum empréstimo indevido;

, gerar uma senha e consultar seu extrato de benefício e de empréstimos consignados para verificar se foi realizado algum empréstimo indevido; O aposentado deve também realizar o bloqueio de empréstimo consignado indevido no próprio site do MEU INSS ;

; Caso o aposentado perceba desconto indevido de empréstimos, deve:

– imprimir os extratos acima informados;

– registrar Boletim de Ocorrência;

– imprimir extratos dos dois últimos benefícios;

– verificar se foi depositado algum valor na conta corrente e apresentar o extrato bancário;

– caso já tenha registrado protocolos de reclamação, apresentar os números;

– comparecer ao Procon de Americana com os documentos mencionados (Avenida Brasil, 85, Vila Medon – Paço Municipal).