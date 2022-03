Empresas desenvolvem embalagem de amostras livre de plásticos

O Grupo Boticário e a Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, estão à frente do projeto Amostragem do Bem, que busca desenvolver uma inédita embalagem livre de plásticos para amostras de flaconetes de 1ml de perfumaria. Alavancando a inovação em produtos, processos, novas metodologias e tecnologias, o projeto deve impactar positivamente o meio ambiente.

O produto é feito com o Greenpack®, papel da Suzano desenvolvido especificamente para embalagens flexíveis e produzido a partir de matéria-prima de fonte renovável, biodegradável e reciclável. As embalagens das amostras são produzidas pela All 4 Labels e o Grupo Leclair Cosméticos é o responsável pelo envasamento.

Considerar o impacto do consumo já faz parte da estratégia de negócio de toda a cadeia produtiva do Grupo Boticário. Para os consumidores, a preocupação com o meio ambiente também já está no centro da tomada de decisão pela compra de produtos. De acordo com uma pesquisa nacional realizada pela Perception e a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), em 2019, 74% dos(as) consumidores(as) se declararam preocupados com o meio ambiente. Sendo que 37% deles associam o conceito de sustentabilidade a ideias como reciclagem de lixo e descarte apropriado de materiais e 27%, à redução do consumo de plástico. Por isso, a parceria entre o Grupo Boticário e a Suzano endereça parte da questão dos resíduos plásticos. Com um volume médio anual de 30 milhões de amostras de flaconetes, o que equivale a 21,2 toneladas de plástico, o Amostragem do Bem deve substituir os filmes usados atualmente, formados por uma mistura de plásticos (PE e PET).

“O Grupo Boticário sempre esteve comprometido com o desenvolvimento sustentável, antes mesmo da sigla ESG se popularizar. Temos na companhia uma visão ampliada de toda a nossa cadeia de valor, monitorando tendências, riscos e oportunidades para aperfeiçoar a atuação da empresa, investindo em inovação e trabalhando de forma integrada com todo o negócio, associando ESG a metas e integrando times multidisciplinares”, explica Gustavo Dieamant, Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento do Grupo Boticário.

O desenvolvimento da nova embalagem envolveu as equipes multidisciplinares de pesquisa e desenvolvimento, engenharia, negócios, industrial, comercial e performance de ambas as empresas. Após oito meses de estudos, em 2021, o Grupo Boticário realizou um piloto com a inovação para as amostragens de 1ml de perfumaria de Velvet Exclusive, de Eudora.

“A sociedade está cada vez mais atenta aos produtos que consome e qual o impacto deles ao meio ambiente e à sociedade. Por isso, as embalagens de papel, desenvolvidas a partir de matéria-prima renovável, reciclável, compostável e biodegradável, estão cada vez mais presentes na vida das pessoas. Cabe a nós continuar desenvolvendo soluções que estejam conectadas com esse cuidado do consumidor”, afirma Guilherme Melhado, diretor de Operações Comerciais da Unidade de Papel e Embalagens da Suzano.

Compromissos ESG

Para gerar impactos ambientais verdadeiramente positivos e ir além da transformação de sua cadeia produtiva, impactando também a sociedade, o Grupo Boticário assumiu, em abril de 2021, 16 Compromissos Para o Futuro, com metas desafiadoras para ampliar o impacto positivo até 2030. A companhia tem investido fortemente para alcançar o Compromisso 1, que visa mapear e solucionar 150% de todo resíduo sólido gerado pela cadeia de valor (fabricação, distribuição, canais de venda e consumidores).

No ano em que lançou os Compromissos para o Futuro, o Grupo Boticário alcançou e ultrapassou a meta de diminuir a geração de resíduos nas fábricas: o valor limite era de 21,98 toneladas de resíduos para cada milhão de toneladas de produtos produzidos, mas foi possível ir além e baixar a marca um pouco mais, chegando a 21,19 toneladas de resíduos por milhão de toneladas produzidas. Desde março do ano passado, 100% da energia consumida nas fábricas e CDs é proveniente de fontes renováveis. Além disso, o Grupo Boticário é carbono positivo, ou seja, conseguiu superar a emissão de CO 2 com o que captura em sua principal reserva, em Salto Morato (PR).

A Suzano, por sua vez, anunciou em 2020 os Compromissos para renovar a vida, um conjunto de 15 metas de longo prazo a serem alcançadas até 2030. Entre elas está o objetivo da companhia de oferecer 10 milhões de toneladas de produtos de origem renovável, desenvolvidos a partir da biomassa, para substituir plásticos e outros derivados do petróleo.