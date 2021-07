Empresas da região de Campinas voltam a contratar

A aceleração da vacinação, aumento nos horários de funcionamento dos estabelecimentos e a volta do consumidor às compras, estão abrindo um cenário de otimismo para empresários e empreendedores. Os reflexos dessa mudança de quadro, com previsão de aumento do Produto Interno Bruto (PIB) superior a 5% neste ano, já são traduzidos com a retomada das contratações e investimentos na abertura de novos negócios em vários setores da economia da Região de Campinas, fortemente impactados com a crise desencadeada pela pandemia.

O setor de alimentação fora do lar já vê a retomada do público com a abertura de restaurantes e bares até às 23h. Para dar conta da demanda, os estabelecimentos, obrigados a demitir durante a pandemia, estão voltando a recontratar. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) de Campinas estima que 60% dos 25 mil postos de trabalhados fechados nos últimos meses serão preenchidos nos próximos meses.

“Isso se deve à maior flexibilização, com abertura até 23h e aumento da capacidade para 60%”, afirma o presidente regional da Abrasel, Matheus Mason. Por conta das incertezas que ainda rondam, neste primeiro momento as casas estão optando pela contratação de temporários. “A previsão do setor é que vendas atinjam volume pré-covid até o final do ano, o que vai aumentar ainda mais as vagas”, acredita.

Os restaurantes Esquinica, Bellini e Kindai, do Grupo Rede Vitória Hotéis, que precisou fazer ajustes desde março, está selecionando pessoas para preencher três vagas de cozinheiro e salão. “Tivemos um forte crescimento no delivery e agora com o salão aberto até 23h, nosso movimento cresceu muito e precisamos abrir as vagas”, conta Rodrigo Porto, Gerente dos Restaurantes.

Caso semelhante ocorreu como o Restaurante Vila Paraíso e a Padoca do Vila, também de Campinas. Segundo a Gerente de Marketing Fernanda Barreira, as casas contrataram recentemente 5 novos funcionários fixos, e tem dobrado o número de pessoas nos finais de semana para dar conta da demanda.

INVESTIMENTOS

A reabertura econômica também está impactando de forma positiva os investimentos. A holding PbOne, com sede em Campinas, vai investir R$ 250 milhões até o final de 2022 para abertura de 57 unidades da Panobianco Academia – hoje com 73 unidades – e 150 unidades da Evolaser. Juntas, elas deverão gerar mais de 2,6 mil empregos.

“Já tínhamos previsão de expansão da rede antes mesmo da pandemia, com flexibilização do setor e a reabertura das unidades decidimos acelerar as obras e inaugurações”, revela o sócio da holding, Rafael Panobianco.

O Restaurante Esquinica, do Grupo rede Vitória Hotéis, conhecido por seu cardápio natural, com foco no consumidor que busca por comidas saudáveis, está diversificando seu negócio. O restaurante acaba de abrir sua primeira unidade da bandeira Esquinica Café na área da academia da Sociedade Hípica de Campinas.

Eduardo Porto, Diretor de Marketing da Rede Vitória Hotéis, explica que o grupo, através de seus restaurantes – Esquinica, Bellini Ristorante e Kindai – vem buscando diversificar seus negócios, de olho na retomada das atividades. A ideia, conta o diretor de Marketing, é disseminar este modelo de negócios para outros locais, tendo em vista a retomada dos negócios e da volta das pessoas ao convívio social com o avanço da vacinação e o controle da pandemia.

O empresário Gustavo Agiessi, ancorado na retomada dos negócios também decidiu investir. Além da uma oficina mecânica, ele abrindo a Autospa Utacar, no segmento de estética automotiva, e contratou quatro funcionários, cujo investimento é da ordem de R$ 90 mil. “Estamos investindo não só com base no que achamos que vai acontecer, mas com o que já está ocorrendo neste segmento”, explica. “Vínhamos estudando o setor há mais de um ano e percebemos uma grande procura nos últimos quatros meses, e aumentando mês a mês.

Roger Domingues, fundador e diretor da Rede Lanchão, também está otimista. Com os pés no chão, ele acredita que pelo menos dez unidades da rede devem ser abertas nos próximos seis meses. Em sistema de franquia, com geração de pelo menos 30 vagas.