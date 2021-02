Empresas. 71% aumentaram os investimentos em tecnologia

Uma pesquisa global realizada pela consultoria KPMG mostrou que, com a pandemia de covid-19, 71% das empresas brasileiras aceleram ainda mais investimentos em tecnologias e digitalização do negócio. Houve, ainda, 67% de aumento orçamentário para esses mesmos fins, de forma moderada ou significativa. Esses resultados demonstram não que a pandemia criou tendências, mas que acelerou significativamente o que já iria acontecer, mas em prazos mais longos.

Um exemplo disso é a Limpeza com Zelo, especializada em escritórios, residências e comércios, que por conta da pandemia, acelerou seus planos de digitalização e criou a primeira loja virtual de serviços de facilities (limpeza, encanador, vidraceiro, marcenaria etc) e hoje oferece ao cliente a possibilidade de, com apenas alguns cliques, a contratação e pagamento do serviço, de acordo com suas necessidades. Já aos franqueados, as mudanças são no que compete à contratação, gerenciamento do negócio, acompanhamento de estoques de produtos, insumos, tudo de forma online.

Além da Limpeza com Zelo, temos também uma especialista que pode explicar a importância da digitalização para a sobrevivência da empresa para os próximos anos, que é a Melina Alves, da DUXcoworkers.