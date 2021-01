Empresários vão a Sardelli ouvir seus planos

O prefeito de Americana, Chico Sardelli/PV, participou nesta sexta-feira (15) da primeira reunião do GIA (Grupo Invest Americana) em 2021, na Prefeitura de Americana. O grupo foi formado há dois anos por empresários em conjunto com o secretário de Planejamento, Ângelo Marton.

A discussão se deu em torno dos planejamentos para o ano de 2021 e Chico falou brevemente sobre os seus projetos de governo. “O tripé da nossa administração é a questão da água, a Saúde e o desenvolvimento econômico. Eu entendo que o grupo deve ter todo o apoio que nós pudermos dar, pois precisamos valorizar o nosso empresariado local”, disse o prefeito.

O secretário destacou que se trata de um processo de retomada dos trabalhos. “A prefeitura está iniciando um novo trabalho e pudemos discutir num pouco também sobre a continuidade do grupo. Até aqui, o grupo realizou muitas coisas pela nossa cidade com a atração de novos investimentos, campanhas, e debates para aperfeiçoar o setor empresarial da nossa cidade. Agora, com o aval do prefeito, vamos trabalhar para fortalecer ainda mais a atuação do GIA”, disse Marton.

Um dos primeiros alinhamentos do grupo foi buscar algumas frentes do empresariado local para ouvir os principais desafios. “É importante municiarmos o prefeito sobre as nossas principais necessidades, para que possamos tornar a cidade atrativa para o empresariado de fora daqui, mas também viável para aqueles que já investem no nosso município.”