Empresários usavam gerador roubado em Belo Horizonte

(Foto: DIG de Americana)

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana capturou nesta quarta-feira dois empresários suspeitos de receptação. As prisões vieram depois de operação para localizar um gerador de energia elétrica de alta potência, proveniente de apropriação indébita ocorrida em Belo Horizonte.

Os agentes tinham ciência do possível paradeiro do equipamento, em um sítio na Zona Rural de Nova Odessa. De acordo com a polícia, as investigações apontavam que dois homens guardavam o gerador da empresa G-Service Manutenção de Geradores Ltda, alugado por meios fraudulentos na cidade mineira e oferecia para diversos compradores em potencial. Segundo a DIG, inclusive um possível comprador já havia visitado o sítio com os criminosos, para checar o funcionamento do equipamento.

Durante as diligências, os investigadores tiveram êxito em capturar dois empresários, suspeitos de receptar e tentar vender o gerador, avaliado em R$ 160 mil.

Os suspeitos foram conduzidos até a sede da Delegacia de Investigações Gerais em Americana, onde as partes foram identificadas, qualificadas, ouvidas e posteriormente liberadas para responder em liberdade. Enquanto o equipamento foi apreendido e entregue para representantes da empresa G-Service, verdadeiros proprietários do gerador.