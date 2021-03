Empresários doam 5 aparelhos para unidade em Nova Odessa

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, recebeu pessoalmente na sexta-feira (26) cinco conjuntos de aparelhos de ar condicionado de grande porte doados por um grupo de empresários da cidade para serem instalados na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada, que é a unidade de referência da Rede Municipal de Saúde para o atendimento de pacientes com sintomas da Covid-19.

Os aparelhos foram entregues pelos doadores no Paço Municipal, mas serão transportados e instalados nos próximos dias na UR, garantindo o conforto dos pacientes e da equipe de profissionais da Saúde que atuam diariamente na Unidade Respiratória – que também está sendo ampliada pela Prefeitura para ganhar brevemente mais 16 “leitos Covid”, elevando o total disponível na Rede a 47 leitos respiratórios.

O prefeito agradeceu a sensibilidade dos empresários que fizeram a doação – e pediu que seu exemplo seja seguido e mais empresas da cidade se mobilizem para ajudar a equipar a Rede de Saúde para fazer frente ao aumento de casos e internações pelo novo coronavírus.

“Estive na Unidade Respiratória e sabemos que lá, principalmente nessa época do ano, o calor é intenso, passa dos 30 graus. Às vezes fica difícil para a equipe da Saúde trabalhar naquelas condições. É difícil também para os pacientes que estão lá em recuperação ou passando por consulta. Pensando nisso, fiz esse apelo para os empresários nos ajudar, e agora recebemos esses aparelhos tão importantes”, agradeceu.

Iniciativa privada

Leitinho destacou que contribuições como esta da iniciativa privada, além do empenho das equipes não apenas da Saúde Municipal, mas de todas as demais secretarias – que fazem diariamente todo o possível para apoiar os esforços da Saúde –, são fundamentais para o enfrentamento à pandemia de Covid-19.

“É isto que nós queremos, salvar vidas. Queremos ajudar na recuperação dos pacientes que estão lá, queremos dar melhores condições de trabalho para nossos servidores. Quero parabenizar aqui todas as pessoas da área da Saúde, sob a liderança do nosso secretário doutor Nivaldo (Luís Rodrigues), que veem fazendo um belíssimo trabalho, sempre desempenhando o máximo para que possamos salvar vidas na Unidade Respiratória e no nosso Hospital. Tenho certeza que esses aparelhos vão ajudar bastante, vão dar conforto aos funcionários e ajudar na melhora dos pacientes”, completou o prefeito.

Por fim, Cláudio Schooder pediu novas doações aos empresários da cidade – desta vez por aparelhos menores ou portáteis, como climatizadores de chão, que possam ser instalados rapidamente na nova ala respiratória e em outros pontos do Hospital e Maternidade Municipal. “Se algum empresário for tocado no coração de nos ajudar, eu agradeço e as portas da Prefeitura estão abertas. Queremos salvar vidas, e eu preciso da colaboração de cada um”, finalizou Leitinho.

A gestão municipal segue equipando a Rede Municipal de Saúde para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Nesta semana, a Prefeitura de Nova Odessa já havia recebido cinco monitores de sinais vitais do tipo multiparâmetro, que serão destinados imediatamente à nova enfermaria respiratória inaugurada sexta-feira passada (19/03) em uma ala totalmente isolada do Hospital e Maternidade Municipal.

A Prefeitura de Nova Odessa também determinou nesta semana a criação imediata de mais 16 leitos de baixa complexidade na Unidade Respiratória do Alvorada. Com mais esse reforço, Nova Odessa passará a contar com 47 leitos para atendimento de pacientes infectados com o novo coronavírus, sendo 36 na UR e mais 11 na ala respiratória do Hospital e Maternidade Municipal.