Empresários de Americana podem fazer capacitação gratuita sobre exportação

Os empresários de Americana com interesse em exportar os seus produtos têm uma excelente oportunidade de qualificação com uma capacitação que está sendo disponibilizada pelo Programa InvestSP do governo do Estado, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. As inscrições podem ser efetuadas até a próxima sexta-feira (25) no link https://www.investe.sp.gov.br/exporte/exportasp/.

A iniciativa visa preparar micro, pequenas e médias empresas paulistas para o mercado internacional. O empreendedor pode ser do setor industrial, de agronegócio, de serviços e startup.

“Americana em 2021 esteve entre as 100 cidades que mais exportaram no Brasil, e com o dólar num patamar elevado as oportunidades de exportação aumentam. É uma grande alternativa de crescimento das empresas e de expansão de mercados, e essa capacitação de alta qualidade e gratuita oferecida pela InvestSP, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é uma incrível ferramenta para as nossas empresas buscarem essa possibilidade”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

A capacitação tem a duração de quatro meses e aborda os temas sobre inteligência comercial, formação de preços, adequação de produtos e serviços, planos de negócios, marketing e vendas, ministrados por especialistas da Fundação e Instituto de Administração (FIA).

Durante o treinamento, o empreendedor terá aulas e acesso à plataforma on-line de conteúdo. Também serão realizados workshops, que auxiliarão os participantes a construir uma rede de contatos de empresários que buscam a inserção no mercado internacional.