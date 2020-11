Empresários americanenses criam app que conecta freela direto ao emprego

A procura por oportunidades de trabalho está cada vez mais intensa na realidade do brasileiro e emplacar uma renda extra não tem sido fácil. Ao mesmo tempo, conseguir um bom prestador de serviços é um desafio para muitos estabelecimentos. Foi pensando nessa realidade que alguns empresários da cidade de Americana-SP se juntaram e desenvolveram um aplicativo que divulga vagas e viabiliza a contratação de freelancers.

O Freelou! é um aplicativo para celular focado no ramo de alimentação, que conecta bares e restaurantes aos chamados “freelas”, uma classe trabalhadora que cresceu consideravelmente no ano de 2020, ajudando a solucionar demandas por serviços extras, temporários ou emergenciais, e a ampliar oportunidades de trabalho.

Vitor Facioli, sócio da empresa de software Hybriun e responsável pelo desenvolvimento do aplicativo, destaca: “Trabalhamos nos segmentos de alimentação, gastronomia e eventos e desenvolvemos uma base de dados com empresas e profissionais do setor”. Ao cruzar as informações das vagas e dos candidatos, o Freelou! disponibiliza o melhor perfil tanto para o trabalhador quanto para o contratante.

“Nascemos do desejo em apoiar a retomada econômica, atuando como uma ponte entre estabelecimentos e trabalhadores e ajudando-os a se adaptar aos novos tempos. Sabemos que a jornada terá altos e baixos, e que muitos profissionais e empreendedores estão em busca da melhor forma de retomar suas atividades”, disse Marcelo Oliva, atualmente à frente do projeto.

No desenvolvimento do aplicativo, o grupo de empresários pensou justamente em uma maneira flexível de divulgar e encontrar vagas de trabalho. Para os estabelecimentos, reduzir despesas fixas e expandir a equipe diante de situações de aumento na demanda são os principais objetivos pontuados pelos criadores do app. Já para os freelancers, o foco é encontrar vagas bacanas e adquirir uma renda extra.

“Criamos um aplicativo ágil e fácil de usar, e que além de transformar necessidades em oportunidades, mitiga o risco jurídico de cada contratação”, disse o empresário Marcelo Basanella, sócio da empresa J&B Soluções em Tecnologia.

“Eu comecei a utilizar o aplicativo a praticamente um mês e de início já deu muito certo, sou do ramo de eventos e tive um retorno muito rápido! O app é muito útil para quem trabalha apenas com freelance, ou gostaria de fazer um extra de fim de semana. Esse primeiro contato é muito importante tanto para empresa, quanto para a pessoa que está indo fazer o trabalho, e o Freelou! faz uma ótima conexão entre ambos. Eu super recomendo para os amigos e pessoas envolvidas com eventos”, afirmou Gustavo Eugênio, que conseguiu trabalhos através do aplicativo e atualmente gerencia a equipe de um estabelecimento, tendo passado agora a contratar através da ferramenta.

Matheus Ludugero, gerente do restaurante NoHashi, também em Americana, utilizou o Freelou! e encontrou o que buscava.

“Conheci o aplicativo Freelou! por indicações e posso dizer sem sombra de dúvidas que estão me salvando a pele! Sempre que precisava de freelancers perdia muito tempo ligando, postando vagas na internet e muitas das vezes não tinha muitas opções de mão de obra. Com o app, ficou mais fácil – posto a vaga, várias pessoas se candidatam e eu contrato conforme o perfil que mais se encaixa pra gente. Super recomendo para os outros donos e gerentes de restaurantes!”, disse Matheus.

Inicialmente, o Freelou! está disponível em Americana-SP e região, já com a base de dados em pleno crescimento. Os planos de expansão para outras cidades e estados, como Campinas, o litoral de São Paulo e Florianópolis-SC, estão em andamento e em breve o aplicativo estará presente em várias regiões do país.