Empresário Thiago Santon vem com força no Podemos

O empresário Thiago Santon Milani , que atua no ramo da construção civil e hoje cursa engenharia, será uma das apostas do Podemos em Americana na renovação da Câmara de Americana. Com 38 anos, ele disse que pretende atuar na defesa da qualidade do ensino objetivando uma melhora nas condições didáticas , empregando tecnologia em busca de um futuro melhor.

Na área da saúde; seu foco será na ampliação do atendimento melhoria de equipamentos.

“Sem nunca esquecer o incentivo ao empreendedorismo, ao emprego e empresas”, ressalta.

AMERICANA– Santon disse acreditar que a cidade que pode se tornar referência a sua localização, a sua riqueza , com uma população forte, grande em poder torná-la melhor para nós, nossos filhos e netos. “Hoje sou alguém que não precisa da política para viver , mas que quer fazer política para viver bem”, completa.