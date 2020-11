Empresário quer trazer TI para atender vereadores eleitos

O empresário Willians Correia deve trazer para a região o sofware SGDI – Gabinete Online, que patenteou em 2010. Formado em Sistemas de Informação na USP, desde 2009 Correia tem sua empresa na área de tecnologia da Informação. Além da USP, ele fez cursos de Segurança da Informação com empresa israelense, gestão de risco com TI e certificado internacional ITIL Foundation, além de ter visitado mais de 12 países em busca de conhecimento.

O SISTEMA SGDI – Gabinete Online ajuda a informatizar os gabinetes dos vereadores, prefeitos e deputados em todo o Brasil. Hoje já são mais de 300 parlamentares que contam com a ferramenta. “Nosso objetivo é prover agilidade e organização nos gabinetes. Através do SGDI é possível registrar os cidadãos que frequentam a Câmara bem como as demandas dos bairros. O sistema permite uma gestão eficiente e garante agilidade nos processos internos”, afirma Willians Correia o CEO da empresa.

Além do sistema para gestão a empresa também oferece agregado ao seu produto o portal CIDADÃO PARTICIPA, um projeto inovador que tem como objetivo criar um canal entre os vereadores e os cidadãos. Através da plataforma digital o cidadão pode enviar sugestão, críticas, denúncias e elogios para os gabinetes.

“O Cidadão Participa permite a população ir até o gabinete de forma digital, sem sair de casa”, afirma Willians Correia.

Site: www.sgdi.com.br

Email: [email protected]

Whatsapp: (11) 95328-5712