Empresário nega fala racista e se posiciona da ação da Gama

O empresário Guga Nardini Neto, preso na noite deste sábado por desacato a guardas municipais, se posicionou em relação a acusação de injúria racial contra um subinspetor da Gama.

Guga foi levado para a Central de Polícia Judiciária após se envolver em uma confusão em seu bar, na Rua das Paineiras. Uma caminhonete Hilux estava estacionada próximo ao bar em cima de uma faixa de pedestre. A Gama, em patrulhamento, verificou a irregularidade e durante o processo para guinchar o veículo, Guga teria interferido.

De acordo com o boletim de ocorrência elaborado pela Guarda, Guga teria dito “neguinho safado”, se direcionando a um dos agentes. O empresário nega e afirma que o guarda que relatou a fala sequer era negro.

Veja o posicionamento completo de Guga:

“Sou uma pessoa do bem, sou empresário e vivo dos meus negócios faz 10 anos, não sou uma pessoa racista jamais. Tenho cunhado negro, avô materno negro, uma infinidade e amigos negros também. Estaria eu cometendo um crime contra minha própria família e meus amigos ?? Isso é desculpa pra quem agiu com despreparo e violência. Sempre fui ativo e bem posicionado sobre a luta contra todo e qualquer preconceito. O agente que diz ter sofrido uma suposta injuria racial, não é negro. Os fatos serão esclarecidos perante as autoridades responsáveis.

Gostaria apenas de poder trabalhar como todos os outros estabelecimentos do meu setor, abertos e tranquilos e sem a guarda intimidar os meus clientes com giroflex ligados, excessos de viaturas paradas em um mesmo lugar, bloqueando o trânsito, enquanto deveriam estar rodando, sem necessidade alguma. O Armazém é um lugar que prezamos pelo RESPEITO por todas as pessoas, não fazemos distinção alguma e todos que Aqui frequentam sabem disso”.