Empresário que esfaqueou ex encontrado morto em cela

da Rádio Agora Notícias- O empresário José Ribamar de Moraes Rego foi encontrado sem vida na manhã deste domingo na cela onde passou a noite após se entregar para a polícia. Riba, como é conhecido em Santa Bárbara, desferiu 14 golpes de facas em sua ex mulher no início da tarde de ontem, ela passou por cirurgia e está na UTI.

Após o crime, o homem se entregou para a polícia e foi autuado e encaminhado para a Cadeia Pública local até ser transferido para outra Penitenciária. Mas na manhã de hoje Riba foi encontrado com a camiseta e as meias presas no registro de água da cela.

O corpo foi encaminhado ao IML.