Empresário doa insumos para o Hospital Municipal

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, e o vice-prefeito Odir Demarchi receberam nesta quarta-feira (02) o empresário João Rosa e sua filha Bianca, que anunciaram a doação de 150 mil unidades de bandagens para estancar pequenos sangramentos.

As 300 caixas com insumos serão entregues ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e, em seguida, redistribuídas à rede de atendimento de saúde municipal.

O prefeito agradeceu o gesto de solidariedade com a saúde pública, fortemente afetada pela pandemia. “João Rosa sempre contribuiu com Americana e mais uma vez dá mostras de seu compromisso com nossa cidade. Em nome de todos os americanenses, agradeço a gentileza da doação”, disse Chico.