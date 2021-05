Empresário presenteia enfermeiros do Hospital Municipal com trufas

Neste dia 12 de maio é comemorado o Dia do Enfermeiro e Profissionais da Enfermagem. Para ‘comemorar” a data e homenagear os profissionais da área, o empresário Breno Fernandes, da Cacau Show do São Vito, entregou uma trufa da marca para todos os enfermeiros e técnicos de enfermagem do turno matutino do Hospital Municipal de Americana.

No total, foram 120 trufas entregues que foram acompanhadas com a seguinte mensagem: “Que esse chocolate adoce por um momento o seu dia. Parabéns enfermeiros, vocês são guerreiros que estão na linha de frente do combate dessa pandemia. Nós, da Cacau Show São Vito, agradecemos por lutarem todos os dias pela vida”.