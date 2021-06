Empresário de Americana morre na ligação Anhanguera Bandeirantes

O empresário Diogo Fernandes Linhares, 31, morador de Americana, morreu na manhã desse domingo (20) após capotar o carro na Rodovia Adalberto Panzan, que liga as rodovias Bandeirantes e Anhanguera em Campinas.

A Polícia Rodoviária foi chamada para atendimento de acidente de trânsito na Rodovia SP 102/330 KM 002+490 norte. No local, foi constatado a vítima fatal Diogo Fernandes Linhares, que transitava com seu veículo Chevrolet S10 no sentido Campinas-Americana.

A informação é que, no trajeto, Linhares perdeu o controle da direção, indo para o canteiro central e chocando-se contra a defensa metálica (guard rail) e contra um talude. Em seguida, o veículo capotou e a vítima ficou imobilizada na estrada rural que acessa o bairro Via Norte, em Campinas, embaixo do viaduto.

De acordo com a perícia, o acidente ocorreu por volta das 4h da madrugada. Quando da chega da Polícia Militar Rodoviária, foi constatada a morte já pelo local.

