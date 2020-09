O empresário Adilson Somaio, 47, morador do jardim Lizandra em Americana, morreu de Covid 19 esta terça-feira. Ele foi diagnosticado com o vírus e estava internado no Hospital Municipal Waldemar Tebaldi há dias. Somaio era proprietário da Dekra Vistorias e deixa esposa e dois filhos.

Americana soma quase 150 vítimas da doença e ‘passou em branco’ no registro oficial de mortes na terça-feira. Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte do empresário.