Empresário Machado da Foto Ideal morre de Covid

O empresário José Carlos Machado faleceu esta quarta-feira vítima de Covid. Machado era proprietário da Foto e vídeo Ideal da Cidade Jardim. Machado tinha 54 anos e era morador da Rua Santos, no mesmo bairro. A Foto Ideal ficava na rua das Rosas e, segundo a página do facebook, era uma equipe profissional de fotografia e filmagem com 31 anos de tradição. Machado deixou 3 filhos.

Americana registrou 14 mortes nesta terça-feira.

Amigos do bairro lamentaram a morte de Machado e disseram que são tantas notícias de falecimentos que nossos corações parece que não vai aguentar de tanta tristeza. O NM externa os pêsames aos familiares.