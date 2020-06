Publicitário deve vir a vereador pelo Podemos

Publicitário que cresceu a partir da venda de coxinhas, Adolpho Gutierrez, deve ser uma das apostas do Podemos na campanha a vereador em Americana. O partido do ex-prefeito Erich Hetzl Jr também apostará em Ricardo Hetzl para a disputa por uma vaga na Câmara. Publicitário, professor, ilustrador, carateca e empresário, Gutierrez vai apostar no binômio de trabalho sério e compromisso com resultados.

De origem humilde, americanense nato, morou em São Paulo até os seus 5 anos de idade, voltando para Americana, desde o falecimento do seu pai. Morou nos bairros Cidade Jardim, Frezzarim, São Vito, Jaguari, Guaicurus, Ipiranga e Antonio Zanaga, local que tem um carinho especial, pois viveu parte de sua infância e juventude, crescendo juntamente com o bairro.

“Vim morar no Zanaga em 1981, porque a minha avó conseguiu uma casa e doou para minha mãe, que estava com dois filhos, viúva e sem um teto para morar. Praticamente vi o bairro crescer e evoluir. Aqui, no Zanaga, fiz muitos amigos e vivi as melhores fases da vida, a infância e a juventude, onde percorria a pé ou de bicicleta as ruas sem asfalto, nadava nas enxurradas quando chovia, entrava em tubulações, subia nos pés de joão bolão da antiga mina, tive o meu primeiro beijo, paquerava as garotas na praça Vinícius de Moraes, frequentava os bailes do Centro Comunitário e as festinhas de aniversário na casa dos amigos, enfim, fui e sou muito feliz no bairro”, relembra.

Orgulha-se quando lembra de sua primeira experiência com o trabalho. Por ter uma vida difícil e de poucos recursos financeiros, aos 9 anos de idade, vendia coxinhas, batendo de porta em porta, oferecendo seus produtos aos moradores zanaguenses. Na adolescência, Gutierrez teve uma participação especial na formação da antiga Umesa-União Municipal dos Estudantes Secundaristas de Americana, onde exerceu o cargo de Imprensa.

Na vida profissional, o empresário está à frente da Kazamarka, uma empresa de Marketing que existe há 13 anos, contribuindo muito com a comunicação, marketing e propaganda de empresas de renome tais como Cimentolit, Embrac, Fibra e Fibra Dupont, Santista, Pirelli, Suzano, Ministério Público do Trabalho-Campinas, Umicore, entre outras. Atualmente tem uma parceria em um estabelecimento da cidade de Americana, o Mr. Jonnes.

Na política sempre atuou nos bastidores ora sendo coordenador de campanhas, como por exemplo na majoritária do Guarujá, em 2004, culminando na eleição do candidato a prefeito e mais 5 vereadores da coligação, ora como apoiador para candidatos aqui na cidade e cidades vizinhas.

GRUPO NO FACE- Atualmente também é administrador da Turma do Zanaga, um grupo secreto na rede social, formado por quase 8 mil membros e um dos grandes feitos dessa fase foi a de realizar a grande festa de aniversário de 40 anos do Zanaga, em 2018, um evento que celebrou as histórias, a amizade e a humildade, do povo zanaguense e simpatizantes. Foram dois dias de festa que contaram com a presença de 12 mil pessoas, tendo várias atrações musicais, culturais e de gastronomia.

“Tenho muita gratidão por Americana, em especial pelo Zanaga, bairro em que vivi a maior parte da minha vida, e vivo até hoje. O que estiver ao meu alcance para que as pessoas que vivem e que gostam da nossa cidade, sejam mais felizes, farei com prazer. Se Deus permitir e as pessoas me ajudarem, não medirei esforços para que o orgulho da cidade seja resgatado, que tenhamos uma qualidade de vida melhor, que as pessoas acreditem que são capazes e podem ter uma vida diferente”, salienta.