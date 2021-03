Empresária quarentena, bailarina Faustão, musas Palmeiras e onlyfans

Carla Cristal se reinventa na pandemia e vira empresária

Estavámos com saudade dela. A modelo Carla Cristal estava um pouco sumida da midia, mas agora ela volta com tudo, pois precisou de um tempo para se reinventar durante a pandemia e ela se tornou empresária do seu próprio studio de beleza chamado “Studio Cristal Mega Hair” que está sendo um sucesso.

Devido ao grande sucesso ná área da beleza que ela administra, Carla revelou que o tempo está escasso e por isso não está fotografando mais tanto como ela fazia antes da pandemia do novo coronavírus, porém ela nos presenteou com algumas fotos de um dos poucos ensaios sensuais recentes que ela realizou e os cliques são de tirar o fôlego de qualquer um.



Nas redes sociais, Carla Cristal não economiza nas fotos ostentando todas as suas belas curvas e também vale a pena conferir o conteúdo novo da loiraça. Para poder acompanhar mais sobre ela basta seguir ela no seu Instagram @carla_cristal1, onde ela bomba nas redes sociais com 139 mil seguidores.

Ex Bailarina do Faustão arrasa no making of de ensaio

Famosa por ter feito parte do Balé do Faustão, Vanessa Perez , 33, foi eleita Musa do Brasil em 2017 e estampou a capa da revista Sexy de Janeiro de 2018 ao lado da terceira colocada, Luanda Fraga.

A também modelo está confortável para realizar nesta segunda feira (08 de Março) , mais um ensaio nu e está deixando os seus fãs e seguidores boquiabertos ao postar em seu perfil no Tik Tok parte do making of do ensaio para a Revista digital brasileira de ensaios sensuais Guapa Magazine , sob as lentes do fotógrafo André Michels:

“Espero que todos gostem do resultado , foi um trabalho muito legal de se fazer para homenagear as nós mulheres neste nosso dia, podemos estar onde nós quisermos , sem falar que a equipe do Guapa é excelente no que faz e me deixou bastante à vontade” revela a modelo que pode ser vista no reality Show Bela do Verão no Programa João Kléber Show da Rede TV .

Musa do Palmeiras comemora título e manda recado

Maia Muller, a atual musa do Palmeiras é só alegria. A beldade que é fanática pelo alviverde paulista, foi à loucura no noite de ontem (domingo) com o título da Copa do Brasil, após a vitória sobre o Grêmio. Em um dos seus stories, coberta apenas pela bandeira do clube, a musa provocou os rivais: “Vai dar Grêmio, vai dar Grêmio??? Chupa!!!!”

Com a conquista, o Palmeiras se consolida como um dos maiores times do país. “Foi difícil assimilar a derrota no mundial, mas eu nunca deixei de acreditar no potencial desse time. Somos os maiores do Brasil”, disparou durante um ensaio fotográfico para comemorar a conquista.

Com a camisa do seu time e um fio dental branco a beldade posou sensual com o objetivo de também premiar os torcedores. “Essa conquista merece algumas poses especiais. Espero que os palmeirenses fiquem tão felizes com as imagens quanto estão com o título!”, disse aos risos.

Para seguir a musa no instagram acesse http://www.instagram.com/amaiamuller

Fotos: Nelson Alves Junior / Ingrid Guimarães /Ag. Luxxus

Apresentadora Monique Bertolini fatura alto no OnlyFans

Monique Bertolini também quer ajudar mulheres com vídeos educativos

Com anos de experiência apresentando o programa Desafio Único e atriz das pegadinhas do João Kleber Show , Monique Bertolini está hoje entre as principais brasileiras mais bem vistas e pagas nas plataformas de conteúdos adulto, Close Friends e OnlyFans, faturando média de 50 mil por mês, segundo ela.

Exibindo seu corpo atlético fitness com muita sensualidade e com os conteúdos mais inusitados, Monique quer ajudar mulheres e homens com conteúdos educativos, por exemplo, como ter uma relação sexual muito mais apimentada. Um dos seus últimos conteúdos postados pela modelo foi sobre ejaculação precoce.

Ela também já falou da necessidade de mulheres se masturbarem no dia a dia, até mesmo para se conhecer e não passar vontade na cama.

Seus ensaios são os mais diferenciados. Além da sensualidade, ela mexe com a cabeça dos assinantes usando todos tipos de fantasias. Neste sábado, em plena rodovia, a modelo se vestiu de policial e fez um conteúdo bem apimentado.

“Penso muito na mulherada na hora de criar conteúdos educativos. Quero incentivar muitas mulheres a se cuidarem e elevarem sua auto estima”, conta.

Créditos felipe fernandes