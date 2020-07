Empresa vai pra Nova Odessa e promete 200 empregos até 2023

A Carhej Indústria e Comércio de Produtos Metalúrgicos Ltda, empresa com sede em São Bernardo do Campo, anunciou nesta sexta-feira (24) a transferência de sua filial, de Rio Claro para Nova Odessa. Em fase final de instalação num prédio locado de 5 mil metros quadrados localizado na Rodovia Arnaldo Julio Mauerberg, a empresa está investindo perto de R$ 700 mil na planta e tem planos de gerar 200 postos de trabalho até 2023. De imediato, 20 pessoas já foram contratadas e passam por treinamento. Ao lado da secretária de Desenvolvimento Econômico, Regina Pocay, o prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza conheceu a planta, onde foi recepcionado pelo diretor industrial, Milton Rego, e um dos sócios, Daniel C. Filho.

Segundo Milton, mesmo com a pandemia do novo coronavírus, a empresa tem um plano de expansão a curto prazo e, até o início de agosto, estará operando com 100% de sua capacidade em Nova Odessa. “Uma parte da equipe contratada aqui em Nova Odessa está passando por treinamento na filial de Rio Claro, que será desativada. O setor administrativo será transferido para cá, mas a produção será preenchida por moradores de Nova Odessa. A pandemia nos obrigou a fazer alguns ajustes em termos de investimento, mas o mercado já sinaliza uma retomada e isso é muito importante”, explicou o diretor industrial da Carhej.

Bill destacou o potencial de expansão da área industrial de Nova Odessa e também se mostrou confiante em um 2021 muito melhor que 2020. “O país precisa voltar a crescer. Ainda estamos começando esse processo de retomada, mas esperamos que a indústria tenha um desempenho melhor neste ano. Em Nova Odessa, temos grandes extensões de terras que nos garantem a expansão industrial. Isso aliado à boa localização da cidade, que está próxima às principais rodovias do Estado e do Aeroporto Internacional de Viracopos. Além disso ainda temos o Prodeno (Programa de Desenvolvimento de Nova Odessa), que inclui incentivos tanto para as empresas que já estão na cidade quanto para aquelas que pretendem se instalar aqui”, lembrou. “Aqui em Nova Odessa, estaremos mais bem localizados em termos de logística e mais perto de nossos principais clientes”, endossou Milton.

Secretária de Desenvolvimento Econômico, Regina Pocay também comemorou o anúncio da chegada da Carhej ao município. “O país atravessa um momento delicado, mas felizmente temos percebido que a indústria está retomando suas atividades. Digo isso porque estamos recebendo vários empreendedores na secretaria interessados em investir em Nova Odessa e, além da Carhej, creio que em breve poderemos anunciar a abertura de novos postos de trabalho. Nossa localização é privilegiada e temos incentivos dentro do Prodeno que facilitam a chegada de novas empresas”, explicou ela.

SOBRE A EMPRESA: Fundada em 1992, a Carhej oferece soluções na comercialização de conjuntos montados e soldados, atendendo principalmente as indústrias automotiva e de linha branca.

Em São Bernardo do Campo a indústria é focada no atendimento ao segmento automotivo. Já em Nova Odessa, o foco será o atendimento da linha branca.

LINHA AUTOMOTIVA: No ramo automobilístico, possui todo suporte para desenvolver peças estampadas, tubos e arames dobrados assim como conjuntos montados. A empresa está há 20 anos atendendo a este mercado. Os principais produtos são apoios de cabeça, conjuntos estruturais, destrava bancos e apoios de braço.

LINHA BRANCA: Aproveitando os equipamentos presentes na empresa, a Carhej desenvolveu um novo segmento, o de linha branca. Fornecendo mais do que itens estampados, a equipe trabalha diretamente com o cliente afim de propor soluções inteligentes e funcionais para os desafios deste mercado. A empresa atua principalmente em conjuntos montados ou estampados para fogão e máquinas de lavar. Os principais produtos são varetas de suspensão para máquinas de lavar e cantoneira, teto e fundo de forno.