Empresa tira horários de linhas noturnas em Nova Odessa

A queixa de muita gente a respeito de aglomerações no transporte público, o que contribuiria para contaminações de passageiros por Covid-19, não deverá será amenizada em Nova Odessa. Com a determinação do ‘toque de recolher’ pelas prefeituras da RMC (Região Metropolitana de Campinas) a partir das 20h, foram afetados nove horários de partida noturnos em três diferentes linhas do Transporte Coletivo Urbano (Municipal).

A restrição de circulação entre 20h e 5h faz parte da fase emergencial do Plano São Paulo de enfrentamento à pandemia de Covid-19. A Prefeitura de Nova Odessa divulgou nesta terça-feira (23) que o ‘toque de recolher’ determinado por prefeitos na RMC levaram a empresa concessionária do serviço no município a suprimir vários horários.

Os horários retirados são os seguintes: Linha 400 – Jardim São Francisco (Ida Centro – Bairro) – 22h30; Linha 400 – Jardim São Francisco (Volta Bairro-Centro) – 22h; Linha 415 – Residencial Klavin (Ida Centro – Bairro) – 21h, 22h e 23h; Linha 415 – Residencial Klavin (Volta Bairro – Centro) – 21h30 e 22h30; Linha 440 – Residencial Triunfo (Ida Centro – Bairro) – 21h45; e Linha 440 – Residencial Triunfo (Volta Bairro – Centro) – 22h30.

“Estamos no pior momento da pandemia e o Governo do Estado vem adotando o toque de recolher a partir das 20h. Neste sentido, todos os setores estão tomando medidas preventivas para diminuir o contágio e preservar a saúde e o bem-estar de todos”, destacou o responsável pelo Departamento de Transportes Municipal, André Gazzetta.

Atualmente, o sistema de Transporte Coletivo Urbano (Municipal) de Nova Odessa é composto por cinco linhas, realizadas por cinco veículos, que transportam diariamente uma média de 715 passageiros. O valor da tarifa está afixado em R$ 3,10 e a empresa responsável é a Rápido Sumaré.