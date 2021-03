Uma empresa de Americana doou água no drive thru das 3 pistas que começou esta quinta-feira na cidade.

As empresas Ameribombas Poços Artesianos e a Glass Limpeza fizeram a ação social neste primeiro dia de drive thru distribuindo garrafinhas de água para os idosos que estavam na fila para vacinação. A ação foi realizada no período da tarde no trecho próximo ao portal de entrada da cidade.

O prefeito Chico Sardelli (PV) e a vereadora Nathalia Camargo (Avante) participaram da ação.