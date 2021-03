Empresa doa 300 máscaras N95 para prefeitura de Nova Odessa

A Ambipar, empresa de gestão ambiental sediada em Nova Odessa e que caminha para se tornar uma multinacional da área, fez na última semana a doação à Prefeitura da cidade, através do Fundo Social de Solidariedade, de 300 máscaras do tipo N95 confeccionadas com material plástico de garrafas PET recicladas. As máscaras, consideradas mais seguras que as máscaras cirúrgicas comuns na proteção contra o novo coronavírus, serão utilizadas pelo serviço público municipal no enfrentamento à pandemia de Covid-19.

A doação foi recebida no Clube da Melhor Idade, na última sexta-feira (19/03), pela presidente do Fundo Social, Juçara Rosolen. A entrega do material foi feita pelo coordenador de Criação da Ambipar, Leonardo Ávila. “A Ambipar é uma empresa que se fortalece a cada dia na prática do ESG e a área social é um dos pontos focais na empresa. Nova Odessa é a cidade em que está nossa matriz e é um dos locais que queremos estar presentes”, apontou o representante da empresa.

“Temos realmente que parabenizar e agradecer quem está nos ajudando nesta época de pandemia, a gestão do prefeito Leitinho (Cláudio José Schooder) vê sempre com bons olhos e sentimento de gratidão essas iniciativas de doação, tanto das empresas que estão sendo parceiras do Fundo Social quanto por parte da população”, afirmou Juçara Rosolen.

“Quero agradecer Ambipar, que é uma empresa da nossa cidade que está crescendo cada vez mais, por esta importante doação. A gente está de portas abertas na Prefeitura e no Fundo Social para qualquer empresa que queira doar cestas básicas, máscaras ou qualquer outro tipo de material que possa nos ajudar nesta pandemia, para que possamos ajudar a população de Nova Odessa”, agradeceu o prefeito Leitinho.

Sediada em Nova Odessa e com escritório de negócios em São Paulo, a Ambipar é formada por duas empresas de referência no mercado de gestão ambiental: Ambipar Environment e Ambipar Response. Segundo seu site (ambipar.com), a Ambipar atua em diversos segmentos para oferecer serviços e produtos completos voltados à gestão e práticas ambientais, sociais e de governança – o chamado ESG. Trata-se da única empresa de gestão ambiental listada na B3 (a bolsa de valores oficial do Brasil, sediada na cidade de São Paulo, antiga Bovespa).

“Em franca expansão mundial, a Ambipar respeita as regras de compliance e responsabilidade socioambiental, prezando a ética e o pronto atendimento às demandas de seus clientes. Oferecemos serviços inteligentes e expertise aos nossos clientes, para juntos superar os desafios da sustentabilidade”, traz o site.

De fato, segundo o site especializado em Finanças e Negócios SpaceMoney, “após registrar um forte crescimento em 2020, a Ambipar, única empresa de gestão ambiental listada na B3, ainda tem apetite para mais aquisições, afirmou o diretor de relações com investidores da companhia, Fábio Castro, em entrevista ao Estadão. Em 2020, a empresa reportou lucro líquido acumulado de R$ 49,5 milhões, alta de 39,6% sobre 2019”.

“No ano passado, a Ambipar comprou sua primeira operação nos Estados Unidos, passando a atuar em cinco estados norte-americanos. No início de 2021, a empresa brasileira fez uma aquisição no Canadá, reforçando sua atuação na América do Norte. Hoje, a empresa possui mais de 150 bases de atendimento emergencial (estrutura própria) em 16 países. Com uma base de mais de 10 mil clientes, de todos os portes, a Ambipar levantou R$ 1,08 bilhão em seu IPO (lançamento de ações) na B3, no ano passado. Alguns setores da economia, segundo ele, vêm sofrendo mais com a pandemia. No entanto, o desempenho da Ambipar tem sido excepcional”, acrescenta o br.investing.com.