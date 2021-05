Empresa doa 17 TVs para Hospital de Nova Odessa

Nos próximos dias, os pacientes das alas de internação do Hospital e Maternidade Municipal D.r Acílio Carreon Garcia, em Nova Odessa, vão ganhar mais conforto e bem-estar, graças à instalação de 17 TVs de 32 polegadas e tela plana nos quartos. Os aparelhos foram doados à Prefeitura pela operadora de internet Clicknet, e recebidos na quinta-feira (13) pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, e o vice Alessandro Mineirinho.

“Essa doação representa uma grande conquista para a população de Nova Odessa. Muitas vezes, a pessoa enferma está sozinha no leito, sem poder fazer nenhuma atividade, e a TV ajuda a distrair a atenção, o paciente fica mais contente, o que colabora até na sua recuperação mais rápida”, salientou o prefeito.

A ação foi intermediada pelo vice-prefeito o Mineirinho, e contou com o apoio dos vereadores Paulo Bichof, Levi Tosta e Oseias Jorge. Além deles, estiveram presentes na entrega das TVs, no gabinete do Paço, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Samuel Marin, e o gerente comercial da Clicknet, Tomas Leme.

O vice-prefeito falou sobre a importância do trabalho conjunto com os vereadores da cidade em ações que revertam em benefícios para a população em geral. “Todo investimento na Saúde Pública é válido. Temos que superar diferenças políticas e pensar sempre na população. Eu agradeço o apoio dos vereadores nesta ação, Nova Odessa só ganha com isso”, afirmou Mineirinho.

“Esperamos que estas TVs tragam um maior conforto para os pacientes que se recuperam nos leitos do Hospital Municipal. A empresa busca participar e contribuir com a cidade em que atua e com seus moradores. Onde pudermos fazer algo para ajudar, vamos nos mobilizar para contribuir”, afirmou o gerente comercial da operadora, Tomas Leme.

A Clicknet atua em cinco cidades da região fornecendo internet via fibra ótica para residências e empresas de todos os portes. A empresa já colabora com a Saúde Municipal fornecendo gratuitamente sinal de internet para o trabalho da equipe que atua na vacinação contra a Covid-19 no Ginásio Municipal do Jardim Santa Rosa.