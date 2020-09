‘Empresa do trem’ deve construir novo viaduto em Americana

O prefeito de Americana, Omar Najar (MDB), anunciou em suas redes sociais que a empresa Rumo – responsável pela linha férrea que passa pela cidade – vai construir um novo viaduto próximo ao Amadeu Elias, no centro.

Sem mencionar datas e prazos, o prefeito afirmou que a construção do viaduto foi um compromisso firmado pela empresa. A obra deve começar assim que iniciar a duplicação da linha férrea.

AMADEU ELIAS. Desde que passou a ser sentido único, a mudança no viaduto Amadeu Elias é alvo de protestos tanto da população em geral quanto de comerciantes da Avenida Paulista. A ‘pressão’ popular não foi o suficiente para que Omar revertesse a mudança – até agora.

“Olá, boa sexta-feira a todos! Recebi hoje a notificação de que a Rumo, responsável pela linha férrea que corta o nosso município, pretende honrar o compromisso conosco de custear a construção de um viaduto próximo ao Amadeu Elias, assim que começar a tratar da duplicação da Via Férrea. O compromisso foi assumido quando a antiga concessionária, a ALL, era responsável pela ferrovia. Temos acompanhado e cobrado o cumprimento desse compromisso, que irá trazer uma grande melhoria no sistema viário da nossa cidade, com certeza!”