Empresa do ramo têxtil anuncia expansão em Nova Odessa

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, recebeu em seu gabinete na última semana a visita do empresário Paulo Bodini, que anunciou os planos de expansão das atividades da empresa da família, a Indústria Têxtil Bodini Ltda, em Nova Odessa – e já para este ano. Estavam presentes ao encontro o vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, o chefe de Gabinete Rafael Brocchi e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Samuel Marin.

Atualmente a empresa situada no Jardim São Jorge, uma das mais antigas da cidade, é especializada na produção de tecidos para colchões, mas pretende expandir o negócio e passar a fabricar os próprios colchões para as grandes marcas já atendidas, “expandindo significativamente o quadro de funcionários” e dobrando o faturamento num prazo previsto de até 5 anos

Para viabilizar essa expansão, o empresário informou estar adquirindo uma área de 7 mil metros quadrados em um condomínio empresarial de Nova Odessa. A construção do novo galpão industrial de 5 mil metros quadrados deve começar imediatamente e estar finalizada até meados de 2022, e a nova linha de produção pode começar a funcionar ainda neste ano.

“Agradeço a visita do Paulo Bodini, que é filho do senhor Cláudio Bodini, um dos primeiros e mais importantes empresários da história de Nova Odessa. E ficamos muito felizes em poder anunciar mais esta expansão de uma empresa da nossa cidade, que vai produzir mais e empregar mais trabalhadores aqui, acreditando no potencial de Nova Odessa e região. No que depender da Prefeitura, eles podem contar conosco, através da Secretaria de Desenvolvimento, para ajudar a viabilizar o novo negócio”, afirmou o prefeito Leitinho.

“Ficamos muito felizes em saber que a Têxtil Bodini está crescendo e que vai passar a produzir colchões para grandes marcas aqui na cidade. Desejamos todo o sucesso ao Paulo Bodini e a toda a equipe da empresa, que é familiar”, acrescentou o chefe de Gabinete Rafael Brocchi.

“A Textil Bodini, que atua na produção de tecidos e malhas para colchões anunciou novos investimentos em Nova Odessa. Com a aquisição de área e breve construção de nova unidade fabril, há a expectativa de começar a produzir já no 2º semestre de 2022. A Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, vem parabenizar o empresário que está investindo produtivamente na cidade gerando empregos e receitas para o município”, completou o secretário Samuel Marin.